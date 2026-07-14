Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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15.07.2026 00:11:00
Your Netflix bill is up 29% in just over a year. It’s time for Washington to step in.
Netflix is still a Wall Street favorite — and a target for government regulatorsWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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