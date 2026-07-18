BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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18.07.2026 13:00:00
Your Smart Home Is Raising Your Electric Bill. Here’s How to Stop It
Always-on devices can quietly boost your energy use. Here are some settings to change -- and some devices you might want to unplug -- to avoid wasting energy and money.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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