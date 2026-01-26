:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
26.01.2026 14:00:00
Your tax refund could be much bigger this year. Here’s how that could actually be bad for the economy.
Americans could see an extra $100 billion in tax refunds this year, according to a Bank of America economist.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!