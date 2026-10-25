You're Beating the Average Social Security Benefit If You're Getting More Than This Per Month

If you're wondering how your Social Security check stacks up to the average, you're looking for a single benchmark. As of September 2026, the average monthly benefit for retired workers is $2,088.79, according to the Social Security Administration (SSA) Monthly Statistical Snapshot. That amounts to about $25,065.48 per year.

This figure is a broad average that spans every retired worker in the system, from 62-year-olds to those aged 99 and older. Because it covers such a wide range of people, your own check could look very different. The payment you receive depends heavily on your work history and when you claim.

Image source: Getty Images.

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