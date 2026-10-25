Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
|
25.10.2026 23:00:02
You're Beating the Average Social Security Benefit If You're Getting More Than This Per Month
If you're wondering how your Social Security check stacks up to the average, you're looking for a single benchmark. As of September 2026, the average monthly benefit for retired workers is $2,088.79, according to the Social Security Administration (SSA) Monthly Statistical Snapshot. That amounts to about $25,065.48 per year.
This figure is a broad average that spans every retired worker in the system, from 62-year-olds to those aged 99 and older. Because it covers such a wide range of people, your own check could look very different. The payment you receive depends heavily on your work history and when you claim.
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Per-Se Technologies Inc.
Analysen zu Per-Se Technologies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.