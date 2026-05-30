Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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30.05.2026 19:00:00
You're Making a Huge Mistake if You Keep All Retirement Savings in an IRA or 401(k)
Since their invention in the 1970s, retirement accounts like the 401(k) and the traditional IRA have been touted as ideal ways to tuck money away for retirement. And in many ways, they live up to the hype. Tax-free growth of tax-deductible contributions to these vehicles really lets you rack up gains without being held back by tax concerns along the way.As with most choices in life, however, this one comes with trade-offs. Although postponing taxes -- and simply managing the taxation of this money -- has its obvious benefits, retirement accounts have their downsides too.To this end, here's a closer look at five reasons why you might not want to keep all of your retirement savings in an IRA or 401(k).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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