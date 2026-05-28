Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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28.05.2026 12:08:00
YouTube: Neue Startseite lässt sich per Prompt personalisieren
YouTube führt einen „Custom Feed“ für die Startseite ein: Per Prompt bestimmen Nutzer, was sie sehen wollen. Der Feed aktualisiert sich dauerhaft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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