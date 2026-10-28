Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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28.10.2026 11:45:17
YouTube Is Beating Netflix in the Living Room, but Crypto Bettors Doubt a $12 Billion Ad Quarter for the Alphabet Platform
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