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29.04.2026 06:31:29
YouYou Foods A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
YouYou Foods A äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,120 CNY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 39,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 534,7 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 383,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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