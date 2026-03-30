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30.03.2026 06:31:29

YouYou Foods A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

YouYou Foods A hat am 28.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 344,0 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 295,6 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,430 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei YouYou Foods A ein Gewinn pro Aktie von 0,370 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,58 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,17 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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