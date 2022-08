YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote ließ sich am 12.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 270,31 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -118,407 ARS je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 652,91 Milliarden ARS – ein Plus von 100,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote 325,04 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

Experten hatten einen Gewinn von 117,91 ARS je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 549,22 Milliarden ARS erwartet.

Redaktion finanzen.at