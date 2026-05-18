YSFOOD veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

YSFOOD präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,49 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,330 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 63,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 359,3 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 588,2 Millionen JPY ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,86 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,590 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,83 Milliarden JPY – ein Plus von 25,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem YSFOOD 1,46 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at