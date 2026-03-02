02.03.2026 06:31:29

YSP Southeast Asia: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

YSP Southeast Asia hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,05 MYR gegenüber 0,040 MYR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 94,7 Millionen MYR – eine Minderung von 2,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 96,8 Millionen MYR eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,180 MYR. Im letzten Jahr hatte YSP Southeast Asia einen Gewinn von 18,81 MYR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat YSP Southeast Asia mit einem Umsatz von insgesamt 365,12 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 368,66 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um -0,96 Prozent verringert.

