YTL Communications setzt Synchronisationslösung von ADVA für landesweites LTE-A-Netz ein

ADVA (FWB: ADV) gab heute bekannt, dass YTL Communications seine Oscilloquartz-Synchronisationstechnologie einsetzt, um die landesweite Einführung von LTE-Advanced-Diensten zu unterstützen. Die Produkte der Serien OSA 5410 und OSA 5420 bieten eine durchgängige Timing-Lösung, die Phasen- und Frequenzsynchronisation in höchster Präzision liefert, wie sie für die Mobil- und Breitbanddienste der nächsten Generation erforderlich ist. Die PTP-Grandmaster-Uhren (Precision Time Protocol) und GNSS-Empfänger (Global Navigation Satellite System) von ADVA bieten eine Genauigkeit im Submikrosekundenbereich sowie ein beispielloses Maß an Robustheit und Skalierbarkeit. Darüber hinaus ermöglicht die Flexibilität und einfache Bedienung der Technologie eine verteilte Timing-Architektur mit hochpräziser Synchronisation im Anbindungsnetz der Mobilfunkbasisstationen und hilft YTL Communications, die vorhandene Infrastruktur reibungslos zu modernisieren.

Die Produkte der Serien OSA 5410 und OSA 5420 unterstützen YTL Communications bei der landesweiten Einführung von LTE-Advanced-Diensten (Photo: Business Wire)

"Die Oscilloquartz-Timing-Technologie war für unsere äußerst erfolgreiche Einführung von 4G von grundlegender Bedeutung. Wir betreiben des einzige All-4G-Netz in Malaysia und konnten durch Verwendung der Produktserien OSA 5410 und 5420 eine verteilte Synchronisationsarchitektur zur landesweiten Bereitstellung von 4G-LTE- und 4G-Breitbanddiensten implementieren", sagte Wing K. Lee, CEO von YTL Communications. "Wir setzen auf die fortschrittlichste am Markt verfügbare Technologie, um eine breitere Abdeckung, eine bessere Qualität und einen erschwinglicheren Hochgeschwindigkeitsinternetzugang zum Nutzen unserer Kunden bereitzustellen. Die kompakten und vielseitigen Produkte von Oscilloquartz spielen dabei eine wichtige Rolle. Die schnelle und kostengünstige Synchronisation sogenannter Small Cells ermöglicht es uns, unser Netz weiter zu verdichten und selbst in unterversorgten Gebieten Netzabdeckung sicherzustellen."

Das neue Synchronisationsnetz von YTL Communications basiert auf den Produkten der Serien OSA 5410 und OSA 5420, einer Familie kosteneffizienter Geräte mittlerer Größe zur Bereitstellung und Absicherung hochpräziser Netzsynchronisation. Nach dem Baukastenprinzip kann diese Technologie in unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt werden, darunter IEEE 1588v2-Grandmaster, Boundary Clock, Slave Clock und in sogenannten Assisted Partial Timing Support Szenarien. Mit den OSA-Serien 5410 und 5420, die für den Einsatz an einer Vielzahl von Standorten entwickelt wurden, kann YTL Communications die Synchronisation vom Rand des Netzes (Edge) effizient verteilen. Die integrierte Syncjack™-Technologie, die die Synchronisationsleistung während des Betriebs kontinuierlich überwacht, verbessert die Robustheit der Lösung. Der malaysische Partner von ADVA, Preciso Technology Sdn Bhd, spielte ebenfalls eine Schlüsselrolle bei der Durchführung von Testszenarien (Proof of Concept, PoC) und der Unterstützung der Installation.

"YTL Communications ist sich bewusst, dass die einzige Möglichkeit, mit der Kundennachfrage Schritt zu halten, darin besteht, die neuesten Innovationen zu nutzen. Mit unserer hochskalierbaren, ultrapräzisen Timing-Lösung kann der Netzbetreiber 4G LTE und Breitband in alle Teile Malaysias bringen und seinen Unternehmenskunden SLAs mit besserer Qualität anbieten", kommentiert Anil Kumar Reddy, Senior Director, Business Development, APAC, Oscilloquartz. "Was unsere Technologie für dieses Projekt ideal macht, ist der geringe Platzbedarf und die Flexibilität. Unsere Serien OSA 5410 und 5420 reduzieren erheblich die Kosten und die Komplexität bei der Bereitstellung von Small Cells und geben YTL Communications die Freiheit, die Synchronisation in den Teilen des Zugangsnetzes aufzurüsten, wo sie benötigt wird. In enger Zusammenarbeit mit dem Team von YTL Communications und unserem Partner Preciso Technology Sdn BhdD haben wir dafür gesorgt, dass die Modernisierung äußerst reibungslos und sehr erfolgreich verlaufen ist."

"Als ADVAs Vertriebspartner für Oscilloquartz-Lösungen in Malaysia wissen wir den Wert eines hochpräzisen und zuverlässigen Timings in geschäftskritischen Netzen zu schätzen. Wenn man sich mit präziser Synchronisation beschäftigt, darf man keine Fehler machen. Aus diesem Grund haben wir bei allen Schritten eng mit YTL Communications zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass diese Lösung alles bietet, was sie verspricht, und die landesweite Einführung von 4G in Malaysia unterstützt", sagte CS Chong, Senior Manager, Preciso Technology Sdn Bhd. "Der Leistungsumfang der OSA 5410 und 5420-Serie bietet nicht nur Phasen- und Frequenzsynchronisation der nächsten Generation, sondern unterstützt auch Frequenzsynchronisation für ältere Technologiegenerationen. Damit konnten wir reibungslos und kostengünstig das bestehende Netz modernisieren, so dass es die strengen Genauigkeits- und Zuverlässigkeitsanforderungen von LTE-A erfüllt sind und gelichzeitig YTL Communications den Wert seiner bisherigen Investitionen maximieren kann."

Über ADVA

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das Fundament von ADVA. Unsere Technologie liefert die Grundlage für eine digitale Zukunft und macht Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und neue, innovative Dienste zu schaffen. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser Team finden Sie unter www.adva.com.

Über Oscilloquartz

Oscilloquartz ist ein Vorreiter in der Entwicklung von Lösungen zur Zeit- und Frequenzsynchronisation. Wir entwerfen, produzieren und implementieren durchgängige Synchronisationssysteme, die in traditionellen wie auch fortschrittlichen paketvermittelten Netzen für die Verteilung und Sicherung hochpräziser Taktdaten sorgen. Als Unternehmen von ADVA schaffen wir neue Möglichkeiten für die Netze von morgen. Weitere Informationen finden Sie unter www.oscilloquartz.com.

Über YTL Communications

YTL Communications Sdn Bhd (793634-V) ist ein globaler Vorreiter im Bereich 4G-Internet und betreibt in Malaysia ein robustes 4G-Netzwerk mit landesweiter Bevölkerungsabdeckung. YES ist der erste und einzige 100% ige 4G-Mobilfunkbetreiber in PURE in Malaysia. YES war das erste Unternehmen in Malaysia, das Voice-over-LTE (VoLTE) für hochauflösende Anrufe anbot und für seine Dienste jährlich Innovationspreise erhielt. YES wurde 2011 mit dem Broadband InfoVision Award in der Kategorie "Best New Service" ausgezeichnet und in der Kategorie "Beste Breitbandwolke" im Jahr 2013, Frost & Sullivans "innovativster Dienstleister des Jahres 2012" und "vielversprechendster Telekommunikationsdienstleister des Jahres 2013", Telecoms.coms "Bestes Cloud-Angebot für Unternehmen" und Telecom Asias "Bester Dienstleister" Innovative Partnership Strategy im Jahr 2014 und Telecom Asia Most Innovative Voice Service 'für VoLTE im Jahr 2017. YES wurde von OpenSignal für die Bereitstellung der besten Download-Geschwindigkeit insgesamt und von be ausgezeichnet 1. Verfügbarkeit von LTE-Signalen: YES wurde 2018 von OpenSignal mit der besten Verfügbarkeit von LTE-Signalen und dem besten Videoerlebnis insgesamt ausgezeichnet. hat das weltweit größte Terragraph-Netzwerk in Georgetown, Penang, installiert. YES ist das erste Unternehmen, das Zwillingsinnovationen nicht nur in einem drahtlosen Gigabit-Maschennetzwerk einführt, das über Terragraph kostenloses öffentliches WLAN mit dem schnellsten öffentlichen WLAN der Welt bietet, sondern auch das erste Unternehmen, das GiGa Wire einführt, das vorhandene Kupfergebäudeinfrastrukturen modernisiert, um faserähnlich zu liefern Geschwindigkeit. Weitere Informationen zu den Mobil- und Breitband-Angeboten von YES erhalten Sie unter www.yes.my.

Veröffentlicht von:

ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland

www.adva.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191126005121/de/