YTL Power International Bhd: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

YTL Power International Bhd hat am 28.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,04 MYR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,060 MYR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,08 Milliarden MYR umgesetzt, gegenüber 4,89 Milliarden MYR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at