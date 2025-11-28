YTL Power International Bhd gewährte Anlegern Blick in die Bücher

YTL Power International Bhd hat am 27.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

YTL Power International Bhd hat ein EPS von 0,06 MYR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,060 MYR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,69 Prozent zurück. Hier wurden 5,36 Milliarden MYR gegenüber 5,68 Milliarden MYR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at