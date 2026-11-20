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20.11.2026 06:31:28
YTL Power International Bhd präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
YTL Power International Bhd hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,05 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,060 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat YTL Power International Bhd im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,54 Milliarden MYR. Im Vorjahresviertel waren 5,36 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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