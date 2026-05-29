YTL: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

YTL hat am 28.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 MYR. Im Vorjahresviertel waren 0,040 MYR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat YTL im vergangenen Quartal 7,57 Milliarden MYR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte YTL 7,32 Milliarden MYR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at