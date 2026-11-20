YTL stellte am 19.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,03 MYR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,030 MYR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,25 Milliarden MYR umgesetzt, gegenüber 7,64 Milliarden MYR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at