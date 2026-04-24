YTO Express Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

YTO Express Group hat am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,250 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21,12 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,06 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,280 CNY je Aktie sowie einen Umsatz 18,77 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at