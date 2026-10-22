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22.10.2026 06:31:29
YTO Express Group präsentierte Quartalsergebnisse
YTO Express Group ließ sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat YTO Express Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,300 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19,50 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,27 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,419 CNY prognostiziert, während sie den Umsatz bei 19,63 Milliarden CNY gesehen hatten.
Redaktion finanzen.at
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