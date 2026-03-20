20.03.2026 06:31:28

Yuanbao: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Yuanbao stellte am 18.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 165,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 123,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 7,75 USD. Im letzten Jahr hatte Yuanbao einen Gewinn von 3,62 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Yuanbao 608,36 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 456,39 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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