Yuanbao hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Yuanbao hat am 03.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,15 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,520 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Yuanbao im vergangenen Quartal 161,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yuanbao 120,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at