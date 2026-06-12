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12.06.2026 06:31:29
Yuanbao hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Yuanbao hat sich am 10.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,46 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 190,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 42,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 133,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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