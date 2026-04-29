Yuanjie Semiconductor Technology A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Yuanjie Semiconductor Technology A hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 2,09 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Yuanjie Semiconductor Technology A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,170 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 355,3 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 84,4 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at