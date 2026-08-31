Yuanjie Semiconductor Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Yuanjie Semiconductor Technology A hat am 29.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,44 CNY, nach 0,260 CNY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Yuanjie Semiconductor Technology A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 372,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 569,9 Millionen CNY im Vergleich zu 120,6 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at