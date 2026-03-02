Yuanjie Semiconductor Technology A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Yuanjie Semiconductor Technology A hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 1,00 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yuanjie Semiconductor Technology A -0,070 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Yuanjie Semiconductor Technology A im vergangenen Quartal 218,2 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 194,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yuanjie Semiconductor Technology A 74,0 Millionen CNY umsetzen können.

Yuanjie Semiconductor Technology A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,24 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,070 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 138,88 Prozent auf 601,43 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 251,77 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,02 CNY ausgegangen, während der Umsatz auf 571,50 Millionen CNY prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at