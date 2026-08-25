|
25.08.2026 06:31:29
Yuanta Financial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Yuanta Financial hat am 24.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,50 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,600 TWD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 67,91 Prozent auf 9,58 Milliarden TWD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 29,85 Milliarden TWD gelegen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!