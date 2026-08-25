Yuanta Financial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Yuanta Financial hat am 24.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,50 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,600 TWD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 67,91 Prozent auf 9,58 Milliarden TWD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 29,85 Milliarden TWD gelegen.

Redaktion finanzen.at