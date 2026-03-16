Yuanta Financial: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Yuanta Financial stellte am 13.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,74 TWD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Yuanta Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 0,660 TWD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 66,24 Milliarden TWD umgesetzt, gegenüber 52,20 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,74 TWD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,69 TWD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 206,13 Milliarden TWD vermeldet. Im Vorjahr hatte Yuanta Financial 195,56 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at