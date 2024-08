Yuanta Financial: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Yuanta Financial hat am 23.08.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Yuanta Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,64 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,700 TWD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,81 Prozent auf 48,51 Milliarden TWD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40,83 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

