Yuanta Financial: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Yuanta Financial hat am 22.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 1,08 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yuanta Financial 0,570 TWD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Yuanta Financial mit einem Umsatz von insgesamt 60,66 Milliarden TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,50 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren, um 36,32 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at