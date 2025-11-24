Yuanta Financial legte Quartalsergebnis vor

Yuanta Financial hat sich am 21.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,79 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,710 TWD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 46,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 65,54 Milliarden TWD umgesetzt, gegenüber 44,65 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at