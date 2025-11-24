|
24.11.2025 06:31:29
Yuanta Financial legte Quartalsergebnis vor
Yuanta Financial hat sich am 21.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,79 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,710 TWD je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 46,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 65,54 Milliarden TWD umgesetzt, gegenüber 44,65 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!