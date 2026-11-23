Yuanta Financial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,32 TWD. Im Vorjahresviertel waren 0,760 TWD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Yuanta Financial in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 61,90 Milliarden TWD im Vergleich zu 65,54 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at