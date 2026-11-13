Yuanta Securities Korea: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Yuanta Securities Korea hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 202,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 145,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 42,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 238,43 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 340,29 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at