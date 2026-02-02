Yuanta Securities Korea: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Yuanta Securities Korea hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 175,53 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 39,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 1 223,12 Milliarden KRW gegenüber 213,91 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 479,12 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatte Yuanta Securities Korea ein EPS von 340,00 KRW je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 315,98 Prozent auf 3 461,27 Milliarden KRW aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 832,07 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at