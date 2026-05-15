Yuanta Securities Korea: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Yuanta Securities Korea veröffentlichte am 14.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 323,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 45,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Yuanta Securities Korea 366,42 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 93,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 189,23 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at