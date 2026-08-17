Yuanta Securities Korea verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Yuanta Securities Korea stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Yuanta Securities Korea hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 291,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 114,00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 147,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 465,22 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 188,13 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at