Yuasa Funashoku: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Yuasa Funashoku veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -5,99 JPY. Ein Jahr zuvor waren 35,52 JPY je Aktie erzielt worden.

Yuasa Funashoku hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31,53 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at