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10.08.2026 06:31:29
Yuasa Funashoku: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Yuasa Funashoku ließ sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Yuasa Funashoku die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 45,83 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Yuasa Funashoku 37,39 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 32,36 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,94 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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