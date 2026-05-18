Yuasa Funashoku verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Yuasa Funashoku hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 13,59 JPY. Im letzten Jahr hatte Yuasa Funashoku einen Gewinn von 26,71 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Yuasa Funashoku mit einem Umsatz von insgesamt 30,17 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,79 Prozent gesteigert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 128,19 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 116,17 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 126,42 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 123,09 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at