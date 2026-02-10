Yuasa Funashoku vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Yuasa Funashoku hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 41,69 JPY, nach 32,46 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Yuasa Funashoku im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 33,70 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 32,95 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at