Yuasa Trading gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Yuasa Trading äußerte sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 150,22 JPY gegenüber 144,96 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,21 Prozent auf 141,55 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 137,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at