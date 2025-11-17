Yuasa Trading hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Yuasa Trading hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 149,18 JPY gegenüber 113,94 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 134,19 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 0,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 134,55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at