Yuasa Trading hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Yuasa Trading präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 162,07 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 149,18 JPY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 150,26 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 134,19 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at