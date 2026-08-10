Yuasa Trading: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Yuasa Trading äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Yuasa Trading hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 99,50 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 80,07 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Yuasa Trading 131,56 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 116,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at