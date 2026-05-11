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11.05.2026 06:31:29
Yuasa Trading veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Yuasa Trading hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 191,59 JPY, nach 166,58 JPY im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz wurden 152,69 Milliarden JPY gegenüber 143,01 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
In Sachen EPS wurden 571,06 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yuasa Trading 487,11 JPY je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,15 Prozent auf 545,03 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 528,39 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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