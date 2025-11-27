Yubba Capital präsentierte Quartalsergebnisse

Yubba Capital präsentierte in der am 25.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,12 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Yubba Capital ein EPS von -0,420 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 45,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,7 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at