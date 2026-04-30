YUD Yangtze River Investment Industry zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

YUD Yangtze River Investment Industry hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat YUD Yangtze River Investment Industry mit einem Umsatz von insgesamt 66,8 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 23,97 Prozent verringert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,130 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,210 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat YUD Yangtze River Investment Industry im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 59,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 203,26 Millionen CNY im Vergleich zu 506,44 Millionen CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at