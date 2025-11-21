Yuenglings Ice Cream informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Yuenglings Ice Cream hat am 19.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 75,96 Prozent zurück. Hier wurden 0,3 Millionen USD gegenüber 1,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at