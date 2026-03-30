Yuenglings Ice Cream öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Yuenglings Ice Cream stellte am 27.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Umsatzseitig wurden 0,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Yuenglings Ice Cream 0,4 Millionen USD umgesetzt.

Mit einem EPS von 0,010 USD lag das Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr auf dem Vorjahreswert, als Yuenglings Ice Cream mit 0,010 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Gegenüber dem Vorjahr hat Yuenglings Ice Cream im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 58,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,00 Millionen USD. Im Vorjahr waren 4,81 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at