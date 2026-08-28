Yueyang Forest Paper: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Yueyang Forest Paper hat am 27.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,35 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,00 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at